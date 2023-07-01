"بيطري الشرقية" يُشرف على ذبح 505 رؤوس أضاحي بالمجازر المعتمدة

أعلن الدكتور فتحي عبدالعال، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه خلال اليومين الماضيين في عيد الأضحى المبارك، قامت مديرية الطب البيطري بالإشراف على أعمال ذبح (٥٠٥) رؤوس ماشية وأغنام أضاحي ما بين (١٤٧ أبقار – ١١٦ جاموس – ١٧٩ ضأن – ٥٣ ماعز – ١٠ جمال)، وذلك بالمجازر التابعة للمديرية تحت الإشراف البيطري الكامل للحفاظ على سلامة اللحوم مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء أعمال الذبح.

وأشار مدير عام الطب الوقائي بالمديرية إلى قيام الإدارات المختصة بالمديرية والإدارات الخارجية المركزية وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية بالمرور على المجازر لمتابعة سير العمل والوقوف على الاستعدادات الموجودة بكل مجزر والتأكد من توافر الاحتياجات من كوادر طبية بيطرية وأدوات وأجهزة لاستمرار سير العمل بصورة جيدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بفتح المجازر الحكومية بمناسبة عيد الأضحى المبارك أمام جموع المواطنين بالمجان لذبح الأضاحي ومنع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة حفاظًا على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة، وتوقيع غرامات علي المخالفين، وكذلك تكثيف الحملات التفتيشية على محال الجزارة وبيع وحفظ وتداول اللحوم، بالإشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.