"صحة المنوفية" تعقد غرفة الطوارئ والأزمات.. اليوم

عقدت مدرية الشؤن الصحية بالمنوفية، اجتماع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان المديرية برئاسة الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، اليوم السبت رابع أيام العيد، وبحضور الدكتورة جمالات الفقي مدير عام إدارة الأسنان، والدكتور أحمد زكريا مدير عام إدارة الصيدلة، والدكتورة فاطمة مرزوق مدير إدارة الأمراض المعدية، والدكتور عصام موسى مدير إدارة صحة البيئة، وأعضاء اللجنة والإدارات الفنية بالمديرية.

في بداية الإجتماع، وجه وكيل المديرية الشكر لجميع العاملين بالمجال الصحي بالمنوفية للجهد المبذول الذي تم تقديمه للمواطنين خلال فترة العيد وناقش حصاد الأيام الماضية فيما تم رصده من ملاحظات أثناء المرور على المستشفيات والوحدات الصحية وفيما يخص أعمال المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة".

وطلب من مسئولي الرعاية الصحية بيان بعدد الوحدات التي تعمل ومن لا تعمل وبيان بالغياب لجميع الأطقم، كما تم التأكد من التسجيل الفوري الإلكتروني للبيانات، وتوافر جميع الطعوم والأمصال، مشددا على ضرورة الانضباط الإدارى بجميع الأماكن التابعة للمديرية وأن يتم التأكد من الانضباط الإدارى للأطقم الطبية في المستشفيات، وكافة الوحدات الصحية من خلال متابعة جداول النوبتجيات وتوزيع القوى البشرية على مدار الساعة بجميع الأماكن.

وأشار إلى أنه قد تم تكليف المتابعة الإدارية بعمل بيان يومي صباحي ومسائي لتواجد الأطقم الطبية والإدارية ، وفيما يخص الصيدليات تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والإطلاع على مخزون كل مكان لإعادة تدوير بعض الأصناف حتى يتم تحقيق الاستفادة القصوى من مخزون الأدوية بجميع الأماكن، بالإضافة للتأكد من توافر أكياس الدم، وحرصا على سلامة وصحة المواطنين تم التأكد من عدم وجود أي حالات تسممات غذائية ومتابعة الطوارئ والحوادث.

وشارك بالحضور مسؤلى العلاجي، المستلزمات، السلامة والصحة المهنية، الرعاية الأساسية، الأغذية، صحة البيئة، مكافحة العدوى، المكتب الفني.