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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

عيد الأضحى والعمال.. لحمة وفتة ولقمة عيش (صور)

جريدة الدستور

عيد الأضحى هو العيد الأكثر أهمية عند الكثير من المسلمين، حيث يحتفل به المسلمون حول العالم ويقومون بتقديم الأضاحي والتبرعات للفقراء والمحتاجين.

لكن ماذا عن عمال المصانع الذين يجدون أنفسهم في عملهم خلال هذا العيد المبارك، ففي الوقت الذي يستمتع فيه البعض بإجازة العيد، يواصل عمال المصانع تشغيل آلاتهم  وتنظيف المعدات. 

 

وعلى الرغم من أن بعض الشركات تمنح إجازة للعمال في هذا اليوم الخاص، إلا أن الكثير من عمال المصانع يستمرون في العمل بسبب طبيعة عملهم بنظام الورادي.

"بتشتغل علشان الحياة عايزة كدا.. ولما بنروح بيبدا العيد"

في السياق، قال محمود مرسي، أحد العمال بأحد مصانع الأسمنت إننا نحن نفهم أن العيد هو وقت خاص للعائلة والشرب والأكل، ولكن يجب علينا أيضًا أن نستمر في العمل لتلبية الطلبات وضمان استمرارية العمل.

ولكن رغم ذلك، فإن عمال المصانع يجدون وقتًا للاحتفال بالعيد والاستمتاع بالطعام والمشروبات الخاصة بالمناسبة، حيث أكد عبد الرحمن محمد، أن العمال يجتمعون معًا لإعداد وجبات العيد التي تتضمن اللحم المشوي والفتة، فكل عامل يشارك بطعامه الذي تم تحضيره بالمنزل.

كما أن لدي عمال المصانع خاصة العاملين بنظام "الورادي" تقاليد خاصة بهذا اليوم المميز، حيث يقومون بالتهنئة بعضهم البعض وتبادل الهدايا، كما أن البعض يقومون بالتبرع باللحم للفقراء والمحتاجين في مجتمعهم، بالإضافة إلى تخصيص كيلو من اللحم لتحضيره في العمل.

أضاف علي إبراهيم، أن بالنسبة لصلاة العيد، فهي من اللحظات السعيدة، ولكن بسبب العمل تتم في الغالب بالمصنع قائلاً "نحن نؤدي صلاة العيد في المصنع، ونتبادل التهاني والتبريكات".

"لحمة بالبصل".. الأكلة الأشهر بين عمال المصانع

على الرغم من ضغوط العمل في المصانع، فإن عمالها يحرصون على الاحتفال بالعيد بطريقة مميزة ويستمتعون بلحظات الفرح والسعادة مع بعضهم البعض.

يعتبر طبق "اللحمة بالبصل" من أشهر الاطباق لعمال المصانع، حيث نوه شعبان عبد الفتاح، أحد العمال ، أن هذه الوجبة سريعة التحضير، وتتناسب مع ظروف العمل، كل ما عليك وضع اللحم والبصل والبهارات في الوعاء وتركه علي السخان الحراري

عيد الأضحى المبارك بتقديم الأضاحي والتبرعات عمال المصانع الأكلة الأشهر بين عمال المصانع الاحتفال بالعيد بطريقة مميزة

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