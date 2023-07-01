ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء صرف تموين يوليو من 40 ألف منفذ

بطاقة التموين
بطاقة التموين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات شهر يوليو لصالح أصحاب البطاقات البالغ وعددهم 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية وذلك عبر فروع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين ومنافذ جمعيتي.

وأكد المتحدث الرسمى معاون وزير التموين أحمد كمال أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار فتح 30% من مخازن الجملة خلال أيام عيد الأضحى.

وقال المتحدث الرسمى معاون وزير التموين والتجارة الداخلية إن منافذ ‏صرف السلع التموينية تعمل بكامل طاقتها خلال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى ‏أن مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة (العامة والمصرية) ‏ستوفر احتياجات منافذ صرف السلع من السلع المقررة على ‏بطاقات الدعم التمويني.

وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائيه توفر جميع الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 32 صنفاً.

التموين والتجارة الداخلية الاستهلاكي الأستاذ الدكتور أصحاب البطاقات التجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الشركة القابضة للصناعات الغذائية

الأكثر قراءة

أول تعليق من محافظة القاهرة على "تعليق لحمة في عمود مونوريل"

"مصر للطيران": 15 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن

أشعل صراع الهبوط.. "الداخلية" الفائز الأكبر فى الأسبوع الـ32 للدورى الممتاز

على مساحة 40 ألف فدان.. الوادى الجديد تحتوي على أكبر مزرعة تمور في العالم

نص تحذيرات كولر للاعبى الأهلى قبل مواجهة فيوتشر فى الدورى

الاتحاد الأوروبى يدين واقعة حرق المصحف فى السويد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الدوري السعودي على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطن

د. منى حلمى

معجزة انقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب