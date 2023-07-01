بدء صرف تموين يوليو من 40 ألف منفذ

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات شهر يوليو لصالح أصحاب البطاقات البالغ وعددهم 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية وذلك عبر فروع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين ومنافذ جمعيتي.

وأكد المتحدث الرسمى معاون وزير التموين أحمد كمال أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار فتح 30% من مخازن الجملة خلال أيام عيد الأضحى.

وقال المتحدث الرسمى معاون وزير التموين والتجارة الداخلية إن منافذ ‏صرف السلع التموينية تعمل بكامل طاقتها خلال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى ‏أن مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة (العامة والمصرية) ‏ستوفر احتياجات منافذ صرف السلع من السلع المقررة على ‏بطاقات الدعم التمويني.

وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائيه توفر جميع الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 32 صنفاً.