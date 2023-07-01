مصرع طفلة بحوض مياه خرسانية بمنزلها في سوهاج

لقيت طفلة عمرها عامان مصرعها غرقا بحوض مياه خرسانية بمنزلها، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بوصول الطفلة شيماء م ص، إلى المستشفي المركزي بدار السلام وتقيم دائرة مركز دار السلام جثة هامدة.

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال وسؤال ذويها أفادت والدتها المدعوة، صفاء ع ح، سن 21 عاما ربة منزل وتقيم دائرة المركز قررت بأنه أثناء لهو ابنتها بالمنزل سقطت داخل حوض خراساني ممتلئ بالمياه مما نتج عنه غرقها ووفاتها.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.