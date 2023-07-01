محافظ الإسكندرية يوجه بالتصدي لأعمال البناء المخالف

كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة المختصة بتكثيف الحملات الرقابية للتصدي لحالات البناء على الأراضي الزراعية وإزالة أعمال البناء المخالف في المهد ومعاقبة المخالفين، ومنع استغلال المواطنين لأيام العطلات احتفالا بعيد الأضحى وثورة 30 يونيو المجيدة.

وأسفرت الحملات التي قام بها حي ثان العامرية، عن إيقاف حالتي بناء على أرض زراعية بقرية "اليمن" وبناء ثالث على أرض زراعية بقرية "الوفاء والأمل"، كما تم إزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بمنطقة السلام بنطاق الحي.

وأزال حي أول المنتزه، أعمال بناء مخالف بمنطقة سيدي بشر والتحفظ على مواد ومعدات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ونفذ كل من حي أول العامرية ووسط، حملات لإزالة البناء المخالف، وتم إزالة بناء بمنطقتي "الكافوري ومحرم بك"، والتحفظ على مواد البناء.

ومن ناحية أخرى، أكدت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية أن فرق التأمين الطبي والعيادات المتنقلة التابعة للمديرية تجوب خلال أيام عيد الأضحى المبارك، شوارع الإسكندرية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين والمصطافين من ضيوف المحافظة بالإضافة للتواجد بالقرى السياحية في الساحل الشمالي.

وأشارت الدكتورة أميرة طهيو وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، إلى متابعة حملة 100 يوم صحة، حيث قامت فريق التأمين الطبي بتقديم الخدمات الصحية في عدة تخصصات طبية داخل "المساجد والكنائس والأسواق ومحطة قطار سيدي جابر وحديقة الحيوان ومنطقة قلعة قايتباي والسلاسل التجارية والقرى السياحية والحدائق العامة وبطول خط الكورنيش ومنطقتي المكس والدخيلة"، وذلك في إطار الاهتمام بصحة المواطنين وتفعيل مبادرة توفير حياة كريمة لهم.

كانت شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة في ضوء تنفيذ قرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 198 لسنة 2023 بشأن خطة استقبال عيد الأضحى المبارك، والذي يحظر على كافة المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.