الخميس.. مركز محمود مختار الثقافي يستضيف معرض "نساء النيل"

يستضيف مركز محمود مختار الثقافي، معرضا للفنانة فيبي سعيد بعنوان "نساء النيل"، بقاعة "نهضة مصر"، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 16 يوليو 2023، ويفتتح يوميا من الساعة 9 صباحاً: الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة، بمقر المركز في 5 ش التحرير بجوار نادي القاهرة الرياضي.

وبحسب فيبي سعيد؛ فإن "أعمالي الفنية تعبر عن رؤية فلسفية نابعة من الفن المصري القديم، والذي يعتبر من أقدم الحضارات التي تمثل هويتنا المصرية، فالحضارة المصرية التي تشهد ثقافتنا، وتتحدث عن التاريخ المليء بجماليات فريدة ومنها: تناول المرأة المصرية بجمالياتها ومعالجاتها الفنية المعاصرة، وكيفية إبراز مدى أهميتها وقوتها وأنوثتها المعبرة.

وذلك بالإضافة إلى عناصر التراث الفني المصري القديم والأبجدية الهيروغليفية في تصاميم فنية حديثة تتناسب مع روح العصر، بتعبير رمزي تجريدي يشمل الإيقاع والانسجام اللوني برؤية جديدة باستخدام تركيبات ألوان الأكريليك.

فيبي سعيد؛ مدرس دكتور بقسم الزخرفة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، ومجالها الفني هو الأعمال الجدارية بأسلوب معاصر وبعضها بالخامات الحديثة بالإضافة إلى أعمال التصميم البيئي.

شاركت في سيمبوزيوم الفن الدولي بالهند، سيمبوزيوم الفن الدولي بتركيا 2022، معرض الملحق الثقافي بلندن، البينالي الدولي الثاني للفن للمنظمة الدولية للفنون المرئية 2022، وفي العديد من المعارض الدولية ومنها: الأرجنتين، أسبانيا، الهند، فرنسا، ألمانيا، وأنقرة، ولها مقتنيات بإحدى فنادق الهند.

شاركت في العديد من المعارض المحلية والدولية وحصلت على جوائز عدة من عدة جهات منها الهند تم نشر أعمالها في المجلة الأمريكية للفنون، وفي العديد من المعارض المحلية بالأوبرا، أتيليه القاهرة، جريدة الأهرام، مركز الجزيرة للفنون، ومركز طلعت حرب الثقافي وغيرها.