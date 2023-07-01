ضبط 4.5 ألف لتر مواد بترولية وتحرير 148 محضرًا تموينيًا بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، في شن الحملات التفتيشية المفاجئة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية لمنع استغلال المواطنين وحمايتهم من جشع التجار.

وتم تحرير 148 محضرًا تموينيًا، تنوع ما بين 79 مخالفات مخابز، و69 مخالفات أسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسؤول عن محطة خدمة وتموين السيارات بناحية كفر داود بالسادات لقيامه بالتلاعب وعدم انتظام القيد في دفاتر السجلات لإعادة بيعه بالسوق السوداء بهدف التربح.

وتم ضبط كمية قدرها 2525 لتر سولار و1890 لتر بنزين 80، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل لتجارة المواد الغذائية والسجائر بناحية كفر داود بالسادات لقيامه بالبيع بأزيد من السعر الرسمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل مع الوحدات المحلية ومديريات الصحة والطب البيطري والجهات الأمنية والمعنية لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.