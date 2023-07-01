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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عفيفى: الشعب المصرى كان مصرًا على بناء دولته مرة أخرى بعد 30 يونيو

جميل عفيفي
جميل عفيفي

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي إن الشعب المصري قبل ثورة 30 يونيو كان يعيش فى منطقة مظلمة، وحالة من عدم الفهم، ولم يتقبل وجود الجماعة في الحكم وحاول بشتى الطرق إزاحتها من الحكم. 

وأضاف الكاتب الصحفى، خلال  حواره ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشعب المصري كان يعاني من انعدام البنية التحتية وقلة الطاقة وأزمة البنزين وعدم توافره نهائيا، وأيضا انعدام الكهرباء التي كانت تنقطع بالـ20 ساعة يوميا، وأزمات الغاز والبترول وعدم توافر الاحتياطى النقدي، وكانت مصر قبل 30 يونيو شبه دولة، ولكن الشعب ساهم في إعادة بناء الدولة مرة أخرى، وهذا ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الجميع سيقف وقفة واحدة من أجل إعادة بناء الدولة المصرية مرة أخرى.

وتابع: "الشعب المصري وضع في البنوك 64 مليار جنيه خلال أسبوع واحد من أجل شق قناة السويس الجديدة، فكان مصرا على بناء دولته مرة أخرى من أجل التنمية والتقدم والبناء وتحقيق إنجازات، بقلب المسار على الجماعات الإرهابية، وقرر أن يثور وينتفض، وبالفعل نجح في ذلك".

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