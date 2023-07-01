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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس حي ثان طنطا لـ"الدستور": رفع 1000 طن قمامة منذ بداية عيد الأضحى

الدكتور محمود عيسى،
الدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا

أكد الدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا بمحافظة الغربية، أن الحي نجح في رفع ألف طن قمامة، منذ بداية عيد الأضحى المبارك حتى الآن.

وأضاف رئيس حي ثان طنطا، لـ "الدستور"، أن جميع العاملين في الحي يعملون طوال أيام العيد بعد رفع حالة الطوارئ بالمحافظة، مشيرًا إلى أن حملات النظافة المنتشرة بجميع أنحاء الحي، ترفع في اليوم الواحد أكثر من 300 طن، بإجمالي حوالي 1000 طن منذ أول أيام العيد حتى الآن.

وأوضح أن المواطنين يقضون معظم احتفالات العيد على الكورنيش الذي تم تطويرة وتجميله وأصبح منارة على أرض المحافظة.

رئيس ثان طنطا للدستور رفع مهرجان السكندرية قمامة منذ بداية العيد حتى

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