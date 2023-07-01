رئيس حي ثان طنطا لـ"الدستور": رفع 1000 طن قمامة منذ بداية عيد الأضحى

أكد الدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا بمحافظة الغربية، أن الحي نجح في رفع ألف طن قمامة، منذ بداية عيد الأضحى المبارك حتى الآن.

وأضاف رئيس حي ثان طنطا، لـ "الدستور"، أن جميع العاملين في الحي يعملون طوال أيام العيد بعد رفع حالة الطوارئ بالمحافظة، مشيرًا إلى أن حملات النظافة المنتشرة بجميع أنحاء الحي، ترفع في اليوم الواحد أكثر من 300 طن، بإجمالي حوالي 1000 طن منذ أول أيام العيد حتى الآن.

وأوضح أن المواطنين يقضون معظم احتفالات العيد على الكورنيش الذي تم تطويرة وتجميله وأصبح منارة على أرض المحافظة.