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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبيرة: مصر لعبت دورًا إيجابيًا خلال رئاستها لتجمع "الكوميسا"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي،

حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي، طفرة في العلاقات المشتركة بين مصرودول القارة على مدار السنوات الماضية.

وتولت مصر رئاسة رئاسة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية (الكوميسا) على مدار عامين، لعبت خلالهما دورًا فاعلاً في توفير الدعم اللازم لرئاسة الكوميسا، وتحقيق الأهداف المشتركة التي تضمنها الاتفاق الإطاري للكوميسا، والتي تشمل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي بين الدول الأعضاء في المنطقة.

وفي ذها السياق، قالت أسماء الحسيني الخبيرة بالشئون الإفريقية، أن مصر استطاعت خلال رئاستها لتجمع الكوميسا  خلال العاميين الماضيين تلعب دور إيجابي لطرح خطتها والتحويلات الكبيرة بمنطقة من آجل التحويل الرقمي والتحديات كأهيل الممثلة الازمات الاقتصادية وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والتي انعكست بشكل أساسي على دول القارة الإفريقية.

وأوضحت أسماء الحسيني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه خلال رئاسة مصر لدول تجمع الكوميسا الـ21 وقد  حقق البرنامج المصري العديد من المكاسب، وبهدف الوصول إلى سوق مشترك مصالح هذه الدول وشعوبها و يسمح بحركة بضائع وسلع وصولاً لمنطقة تجارة حرة وجميع المحافل الدولية.

ونوهت بأن مصر خلال رئاسيتها للكوميسا آنذاك لديها القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي بتجمع الكوميسا، يهدف الى تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا.

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