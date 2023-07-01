كاتب صحفي: ثورة 30 يونيو أثبتت وعي الشعب المصري (فيديو)

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في إحياء ذكرى ثورة 30 يونيو بمناسبة مرور 10 سنوات، كلمة عظيمة جدا، لأن الشعب المصري انتفض ضد جماعة حاولت أن تسرق الوطن وتغير الهوية المصرية.

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال حواره له ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ثورة 30 يونيو أثبتت وعي الشعب المصري الكبير وقدرته على الحفاظ على هويته التى اكتسبها على مر التاريخ، لأن الجماعة الإرهابية حاولت تقسيم الوطن ولكنها فشلت في محاولتها بتقسم طوائف الوطن على الأزهر وشيخ الأزهر ومحاولة التفرقة بين المسلمين والمسيحيين، كما أن هذه الجماعات حاولت توطين إرهابيين في سيناء.

وتابع الكاتب الصحفى، أن هذه الجماعة حاولت تأليب الرأي العام على القوات المسلحة المصرية وعلى الشرطة المدنية، ومحاولة سحب الجيش المصري إلى عمليات اقتتال داخلى، وعندما استشعر الشعب المصري الخطر بشكل كبير جدا خلال سنة واحدة قام وانتفض ضد هذه الجماعة الإرهابية.