مجلة أسيوية: مصر أكبر دولة في العالم العربي بسبب دورها ومنهجيتها الوسطية المعتدلة

قالت مجلة "ذا دبلومات" الآسيوية، إن مصر أكبر دولة في العالم العربي ومهمة بالنسبة للهند بسبب دورها ومنهجيتها الوسطية المعتدلة في العالم الإسلامي وتعتبرها بمثابة جسر لوجود اقتصادي وأمني أكبر لها في أفريقيا وغرب آسيا.

ويشرح التقرير ملامح قوة وتاريخية العلاقات بين مصر والهند والأهمية المتزايدة التي توليها نيودلهي في حسابات السياسة الخارجية والأمنية، تجاه القاهرة في ضوء زيارة ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي الأخيرة لمصر.

وأكد التقرير، أن الزيارة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات التعاون السياسي والاقتصادي وأشكال أخرى من التعاون، مشيرا إلى تطلع الهند لتعزيز استثماراتها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وحرصها على توسيع وجودها في هذا الممر المائي الحيوي.

وأضاف: "يتم شحن قرابة 500 ألف برميل من النفط الخام إلى الهند يوميًا عبر قناة السويس، ويمهد وجود الهند في قناة السويس للنمو الاقتصادي لها خلال السنوات القادمة، حيث تقوم الدولة المصرية بعملية تخصيص أراض للشركات الهندية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار خطة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي وتجاري عالمي من خلال ربط البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ​، كما تتضمن المشروعات الاستثمارية الهندية هناك استثمارات في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية".

مكافحة التشدد الديني



ولفت التقرير، إلى وجود تقدير متبادل ومتشابه بين الدولتين في مجال مكافحة التطرف الديني، مشيرا إلى أن لقاء مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام رئيس الوزراء الهندي خلال زيارته الأخيرة لمصر جاء في أعقاب زيارته للهند في مايو ، عندما كان ضيفًا على المجلس الهندي للعلاقات الثقافية (ICCR)، وهي هيئة مستقلة تابعة لوزارة الشؤون الخارجية، حيث شدد على ضرورة العمل لاجتثاث جذور التطرف والإرهاب باسم الدين.

دور مصر في العالم الإسلامي



وشدد التقرير أيضا على أهمية مصر في العالم الإسلامي بسبب دورها ومنهجيتها المعتدلة، مشيرا إلى أن جامعة الأزهر في القاهرة ليست فقط من بين المراكز الأولى في العالم للتعليم والفقه الإسلامي، ولكنها أيضًا تعزز المنهجية الوسطية المعتدلة في الفكر الإسلامي؛ حيث يتوجه المئات من العلماء والطلاب المسلمين من المدارس الإسلامية في الهند إلى جامعة الأزهر كل عام، وتتبع جميع مدارس الفكر الإسلامي تقريبًا في الهند المراسيم التي أصدرها الأزهر.

مصر أكبر دولة في العالم العربي



وتابعت المجلة الآسيوية في تقريرها: "مصر هي أكبر دولة في العالم العربي. وهي عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، وهي منظمات متعددة الأطراف حيث تسعى الهند للحصول على المزيد من الأصدقاء لها في المنطقة، كما تقع مصر على جانبي إفريقيا وغرب آسيا وتعتبر الهند مصر بمثابة جسر لوجود اقتصادي وأمني أكبر لها في هذه المناطق".

التعاون الاقتصادي



خلال العامين الماضيين على وجه الخصوص، اكتسبت العلاقات بين مصر والهند زخمًا كبيرًا بحسب التقرير؛ إذ مدت مصر يد العون للهند بالأدوية خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا في عام 2021.



وواصل التقرير: “ظهر التعاون الاقتصادي والأمني، الذي لم يكن أولوية في الماضي، كركائز مهمة للعلاقة الثنائية بين البلدين؛ اذ تضاعفت التجارة الثنائية بأكثر من خمس مرات في العقد الماضي لتصل إلى 4.55 مليار دولار بين عامي 2018-2019 ثم 7.26 مليار دولار بين عامي 2021-2022 ويخطط البلدان لزيادته إلى 12 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة”.