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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القيادة الفضائية البريطانية: الصين ستبدأ باستخراج الثروات الطبيعية فى القمر قريبا

القمر
القمر

أعلن قائد القيادة الفضائية البريطانية، بول جودفري، أن الصين قد تبدأ باستخراج الثروات الطبيعية في القمر خلال العقود القريبة القادمة.

 

وقال جودفري في حديث لصحيفة "تايمز"، إن "الصين قد أصدرت "الكتاب الأبيض" الذي تدرس فيه أهم المعادن في القمر، حيث نقلوا العينات من القمر إلى الأرض، ويرغبون في أن يذهبوا أبعد في هذا الاتجاه".

 

وتابع أن "استخراج الثروات الطبيعية في الكويكبات سيكون واقعيا خلال حياة جيلنا".

 

وأضاف قائد القيادة الفضائية البريطانية، أن الصين وروسيا "تستثمران المليارات في استكشاف الفضاء وتطوير أسلحة فضائية".

 

التنافس الصيني الأمريكي على سطح القمر

 

وكانت الصن أطلقت برنامجها الفضائي تحت اسم "تشانغ آه"، وأطلقت أول قمر صناعي في إطاره في عام 2007.

 

وفي 2019، بدأت الصين بتنفيذ مرحلة جديدة من البرنامج، حيث أجرت أول عملية هبوط على الجانب البعيد من القمر في تاريخ البشرية.

 

وفي 24 نوفمبر 2020، أطلقت الصين مسبار "تشانغ آه 5" إلى القمر ليجمع العينات من التربة، وينقلها إلى الأرض لأول مرة منذ 44 عاما. 

 

وأصبحت الصين ثالث دول في العالم بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، التي تمكنت من تنفيذ هذه المهمة.

 

وفي السياق أعلن مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بيل نيلسون، في 27 أبريل الماضي، أن الولايات المتحدة في تنافس مع الصين على مكان لها على سطح القمر، معربًا عن خشيته من تفوق بكين على واشنطن وإعلانها أن القطب الجنوبي للقمر أرضًا صينية.

 

وقال رئيس وكالة "ناسا" في جلسة استماع في لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس النواب في الكونجرس، حينها، عارضًا صورا لقمر صناعي يتبع الأرض: "هذه صورة لفوهات القطب الجنوبي، حيث نحن ذاهبون وأين تتجه الصين... هذا العدد من الفوهات تجعل الأمر خطيرًا، هناك فقط أماكن قليلة يمكنك الهبوط فيها وكما قلت، أشعر بالقلق من أن الصين ستكون هناك أولاً وستعلن أنه (القمر) أرضها، وتقول لنا: لا تتدخلوا".

الصين
الصين
القيادة الفضائية البريطانية الصين الثروات الطبيعية القمر بول جودفري استخراج

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