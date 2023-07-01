ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المستشار خالد محجوب لـ"الشاهد": القضاء ولاية من الله ولا أكن عداء لـ"الإرهابية"

المستشار خالد محجوب
المستشار خالد محجوب

أكد المستشار خالد محجوب الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، أن محاربة والده الراحل للفكر المتطرف لا يعني أن يكن عداء أو موقف مسبق، من جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال “محجوب”، خلال تقديم شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "عندما أجلس على منصة القضاء، أكون على حياد كامل، القضاء ليس وظيفة، وإنما ولاية ولاها الله سبحانه وتعالى للقاضي، ووضع في نفس القاضي إنسانيات، وعدالة منصفة، القاضي يكتسبها على مراحل تكوينه بداية من تعيين بقرار جمهوري معاون نيابة، وحتى الوصول لأعلى درجة".

 وأردف: "لم أتولى قضايا الإخوان لأن والدي كان وزير أوقاف يحارب"، متابعا: "ليس لموقف والدي يقولوا نجيب ابنه يكون على منصة ضد هؤلاء لم يكن مطروحًا ولا مؤثرًا، كنا في حياد تام". 

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

خالد محجوب الشاهد برنامج الشاهد

مواد متعلقة

خالد محجوب لـ"الشاهد": أشكر شعب مصر من أعماق قلبى لدوره فى 30 يونيو

الباز: الإعلام قام بمهمة مزدوجة فى مواجهة الإخوان وأكاذيبهم

فريدة الشوباشي: تلقيت تهديدات بالقتل ولدي جوابات كتب فيها "احنا هنقتلك"

عرض حلقة المستشار خالد محجوب ببرنامج "الشاهد" الساعة 12

فريدة الشوباشى: الرئيس السيسى هدية ربنا لمصر

كاهن يعرض بقايا المخطوطات الأثرية التى أحرقها الإخوان: "أرادوا طمس الهوية"

احتفالات فى شوارع غزة بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو (فيديو)

"اصحى يا مرسى وصحى النوم 30 يونيو آخر يوم".. أحمد موسى يحتفل بذكرى الثورة

الأكثر قراءة

غينيا تتعادل مع غانا وتبلغ نصف نهائى أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.. والمغرب تتصدر بالفوز على الكونغو

بايدن: لن أتوقف عن الكفاح لتقديم الإغاثة للمقترضين

"محجوب" لـ"الشاهد": "وادى النطرون" ليست أول قضية أصدر فيها أحكاما تتعلق بالاستقرار

المستشار خالد محجوب لـ"الشاهد": الإخوان جماعة دموية ولديها كتائب قتالية

بلينكن يشكر نظيره السعودى على دعم المملكة خلال إطلاق نار قرب القنصلية الأمريكية بجدة

المملكة المتحدة تحذر من تداعيات انسحاب بعثة الأمم المتحدة من مالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.كريمة الحفناوى

مشكلة الزواج المبكر غير الموثق فى مصر

على محمد الشرفاء

فى ذكرى 30 يونيو.. ثورة الروح

محمد عبدالعزيز

توثيق يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟