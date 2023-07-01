ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن: لن أتوقف عن الكفاح لتقديم الإغاثة للمقترضين

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

عبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت متأخر من مساء الجمعة، عن اختلافه مع قرار المحكمة العليا، التي رفضت خطة إدارته لتخفيف ديون قروض الطلاب، واعدًا بمواصلة الكفاح لحماية المقترضين من الطبقة المتوسطة والعاملة.

وقال بايدن في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اليوم انحازت المحكمة العليا إلى جانب المسؤولين المنتخبين الجمهوريين، ومنعت الإغاثة لأكثر من 40 مليون أمريكي من الطبقة المتوسطة والعاملة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أعتقد أن قرار المحكمة خاطئ - لن أتوقف عن الكفاح لتقديم الإغاثة للمقترضين الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وفي وقت سابق من الجمعة، منعت المحكمة العليا الأمريكية خطة الإعفاء من قروض الطلاب التي وضعتها إدارة بايدن، مما أدى إلى إبطال برنامج يهدف إلى تقديم ما يصل إلى 20 ألف دولار من الإعفاء لكل شخص من ملايين المقترضين الذين يعانون من الديون المستحقة في أعقاب جائحة كورونا.

وقالت المحكمة: إن وزارة التعليم ليس لديها السلطة لـ"إلغاء 430 مليار دولار من قاعدة قروض الطلاب"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن".

وأوضح رئيس المحكمة العليا جون روبرتس للأغلبية: "يؤكد الوزير أن قانون HEROES يمنحه سلطة إلغاء 430 مليار دولار من أصل قرض الطالب"، ثم أضاف: "هذا القانون لا يفعل ذلك".

وقال: إن القانون يسمح للوزير "بالتنازل أو تعديل" الأحكام القانونية الحالية، لكنه لا يسمح له بـ"بإعادة كتابة هذا القانون من الصفر"، وفقًا لروبرتس.

وأضاف: إن الحكومة بحاجة إلى"تفويض مباشر من الكونجرس قبل محاولة محو ما يقدر بنحو 430 مليار دولار من ديون قروض الطلاب الفيدرالية تحت ستار الوباء".

وتابع: "لا يمكن وصف خطة الوزير الشاملة لإلغاء الديون بأنها تنازل - فهي لا تلغي الأحكام الحالية فحسب، بل تزيدها وتوسعها بشكل كبير".

ويرزح نحو 43 مليون أمريكي تحت عبء ديون طلابية بقيمة 1.6 تريليون دولار، ويضطر كثيرون الى سدادها على مدى عقود، في التزام مالي منهك يترافق مع بدء مسيرتهم المهنية أو تأسيس عائلة.

وأعلن بايدن برنامجه في أغسطس 2022، وقضى بشطب ما يصل الى 20 ألف دولار من الديون الطالبية لمن ينتمون الى طبقات محدودة أو متوسطة الدخل.

وحل البرنامج بديلا من تجميد لسداد القروض الجامعية أقره سلفه دونالد ترامب خلال جائحة كوفيد-19.

واعتبرت المحكمة أن صلاحية شطب هذه الديون الضخمة تعود للكونجرس المولج الإشراف على مالية الولايات المتحدة.

بايدن
بايدن
بايدن برنامج تخفيض ديون الطلاب الولايات المتحدة قرار المحكمة العليا الأمريكية إغاثة المقترضين الطبقة العاملة والمتوسطة

الأكثر قراءة

مصرع سمكرى سيارات ذبحًا على يد اثنين فى الدقهلية

خالد محجوب لـ"الشاهد": قضية بيع أراضى سيناء مسلسل مسبق كانت بدايته بعام 2004

مصرع 48 شخصا وإصابة 30 آخرين فى حادث سير بكينيا

التحفظ على شاب أصاب سيارة إسعاف بدراجته البخارية فى الغربية

خالد محجوب لـ"الشاهد": تلقيت رسالة تهديد بالقتل من الإخوان وأنا فى الثانوية

حركة تنقلات أفراد الشرطة 2023.. تفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.كريمة الحفناوى

مشكلة الزواج المبكر غير الموثق فى مصر

على محمد الشرفاء

فى ذكرى 30 يونيو.. ثورة الروح

محمد عبدالعزيز

توثيق يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟