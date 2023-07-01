بايدن: لن أتوقف عن الكفاح لتقديم الإغاثة للمقترضين

عبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت متأخر من مساء الجمعة، عن اختلافه مع قرار المحكمة العليا، التي رفضت خطة إدارته لتخفيف ديون قروض الطلاب، واعدًا بمواصلة الكفاح لحماية المقترضين من الطبقة المتوسطة والعاملة.

وقال بايدن في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اليوم انحازت المحكمة العليا إلى جانب المسؤولين المنتخبين الجمهوريين، ومنعت الإغاثة لأكثر من 40 مليون أمريكي من الطبقة المتوسطة والعاملة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أعتقد أن قرار المحكمة خاطئ - لن أتوقف عن الكفاح لتقديم الإغاثة للمقترضين الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وفي وقت سابق من الجمعة، منعت المحكمة العليا الأمريكية خطة الإعفاء من قروض الطلاب التي وضعتها إدارة بايدن، مما أدى إلى إبطال برنامج يهدف إلى تقديم ما يصل إلى 20 ألف دولار من الإعفاء لكل شخص من ملايين المقترضين الذين يعانون من الديون المستحقة في أعقاب جائحة كورونا.

وقالت المحكمة: إن وزارة التعليم ليس لديها السلطة لـ"إلغاء 430 مليار دولار من قاعدة قروض الطلاب"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن".

وأوضح رئيس المحكمة العليا جون روبرتس للأغلبية: "يؤكد الوزير أن قانون HEROES يمنحه سلطة إلغاء 430 مليار دولار من أصل قرض الطالب"، ثم أضاف: "هذا القانون لا يفعل ذلك".

وقال: إن القانون يسمح للوزير "بالتنازل أو تعديل" الأحكام القانونية الحالية، لكنه لا يسمح له بـ"بإعادة كتابة هذا القانون من الصفر"، وفقًا لروبرتس.

وأضاف: إن الحكومة بحاجة إلى"تفويض مباشر من الكونجرس قبل محاولة محو ما يقدر بنحو 430 مليار دولار من ديون قروض الطلاب الفيدرالية تحت ستار الوباء".

وتابع: "لا يمكن وصف خطة الوزير الشاملة لإلغاء الديون بأنها تنازل - فهي لا تلغي الأحكام الحالية فحسب، بل تزيدها وتوسعها بشكل كبير".

ويرزح نحو 43 مليون أمريكي تحت عبء ديون طلابية بقيمة 1.6 تريليون دولار، ويضطر كثيرون الى سدادها على مدى عقود، في التزام مالي منهك يترافق مع بدء مسيرتهم المهنية أو تأسيس عائلة.

وأعلن بايدن برنامجه في أغسطس 2022، وقضى بشطب ما يصل الى 20 ألف دولار من الديون الطالبية لمن ينتمون الى طبقات محدودة أو متوسطة الدخل.

وحل البرنامج بديلا من تجميد لسداد القروض الجامعية أقره سلفه دونالد ترامب خلال جائحة كوفيد-19.

واعتبرت المحكمة أن صلاحية شطب هذه الديون الضخمة تعود للكونجرس المولج الإشراف على مالية الولايات المتحدة.