براتب 3000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص جديدة للشباب أصحاب الدبلومات

أعلنت وزارة العمل، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب حتى 23 سنة، وذلك بإحدى شركات صناعة الأسفنج.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، عمال إنتاج، وعمال خدمات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل دبلوم، وذلك للذكور فقط، وبراتب يتراوح من 2700 وحتى 3000 جنيه.

ويشترط في المتقدم لتلك الوظيفة، أن يكون من سكان مدينة العبور.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في قطعة 11، بلوك 22006، المنطقة الصناعية الثانية، ب، ج، بالعبور، أو الاتصال على 01022229539، أو 0244872301.

وكانت قد أكدت وزارة العمل على مساهمتها مع الجهات الوطنية الشريكة في خفض معدل البطالة خلال ال9 سنوات الأخيرة، من 13% عام 2014 إلى 7.1 % في عام 2023، وأنها تقوم بتوفير فرص تشغيل، فى الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف، التي تعلن عنها كل 15 يوما، وملتقيات التوظيف تنسيقا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وأيضا شركات إلحاق العمالة المصرية التى تشرف عليها الوزارة، والمرخص لها بممارسة النشاط.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها اليوم، أنها وفي مجال التشغيل بالداخل تم تشغيل "ثلاثة ملايين واثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وستين" شابًا وفتاة، خلال الفترة من 1 مايو 2014 حتى الآن، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة في مجال التوظيف تنسيقًا مع القطاع الخاص، كما أعلنت الوزارة عن تشغيل "ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وأربعون ألفًا وواحد وخمسين عاملًا" في الخارج، وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالي - "تمتلك الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان بعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري".