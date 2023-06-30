"إكسترا نيوز" تعرض تقريراً مفصلاً عن الإشادات الدولية بالحركة التنموية المصرية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريراً مفصلاً عن إشادة المنظمات الدولية بالمشروعات التنموية المصرية.

وأكد التقرير، إن الوكالة الأمريكية للتنمية أعلنت دعمها جهود مصر من أجل تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات بسيناء.

المنظمات الدولية

وأضاف التقرير، أن منظمة اليونيسف أكدت أن مصر تعمل على تكثيف العمل بمجال المياة والصرف الصحي بمدارس سيناء.

وأشار التقرير إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكد أيضاً لدعم جهود مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يضعها بموقع الريادة للتجارة العالمية.

الإشادات الدولية

وقالت مجموعة إكسفورد للأعمال، إن تشييد عدد من الأنفاق الجديدة ساعد على تسهيل الربط بين سيناء ومحافظات مصر، فيما أعلنت موسوعة "جينيس" تسجيلها محطة بحر البقر في شبه جزيرة سيناء كأكبر محطة معالجة في العالم.