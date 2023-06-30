ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تعرض تقريراً مفصلاً عن الإشادات الدولية بالحركة التنموية المصرية

المشروعات المصرية
المشروعات المصرية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريراً مفصلاً عن إشادة المنظمات الدولية بالمشروعات التنموية المصرية.

وأكد التقرير، إن الوكالة الأمريكية للتنمية أعلنت دعمها جهود مصر من أجل تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات بسيناء.

 المنظمات الدولية 

وأضاف التقرير، أن منظمة اليونيسف أكدت أن مصر تعمل على تكثيف العمل بمجال المياة والصرف الصحي بمدارس سيناء.

وأشار التقرير إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكد أيضاً لدعم جهود مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يضعها بموقع الريادة للتجارة العالمية.

 الإشادات الدولية 

وقالت مجموعة إكسفورد للأعمال، إن تشييد عدد من الأنفاق الجديدة ساعد على تسهيل الربط بين سيناء ومحافظات مصر، فيما أعلنت موسوعة "جينيس" تسجيلها محطة بحر البقر في شبه جزيرة سيناء كأكبر محطة معالجة في العالم.

اكسترا نيوز المنظمات الدولية الإشادة الدولية 30يونيو التنمية المصرية

الأكثر قراءة

حركة تنقلات أفراد الشرطة 2023.. تفاصيل

متى تبدأ الدراسة 2024/2023 للمدارس والجامعات؟

"كانت عند جدها بتلعب".. طفلة بنها تودع العيد من الطابق الرابع

موعد فتح البنوك بعد عيد الأضحى 1444

أبرزها ضباب الدماغ.. علامات مفاجئة لارتفاع نسبة السكر في الدم

تامر عبدالمنعم يكشف لـ"الدستور" إيرادات أفلام سينما الشعب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.كريمة الحفناوى

مشكلة الزواج المبكر غير الموثق فى مصر

على محمد الشرفاء الحمادى يكتب: فى ذكرى 30 يونيو.. ثورة الروح

محمد عبدالعزيز

توثيق يونيو

لواء. محسن الفحام

الأمن.....وثورة يونيو

صفاء النجار

المحجوبات.. كتاب عن اللاتى يقهرن المستحيل

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 2

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟