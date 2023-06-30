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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السياحة: زيادة الأسواق الأوروبية الوافدة وتحسين البنية التحتية خدم القطاع خلال 10 سنوات

سياحة مصر
سياحة مصر

قال الخبير السياحي في مدينة مرسى علم، أبو الحجاج العماري، إن السياحة المصرية تشهد حاليًا انتعاشًا وازدهارًا نتيجة الجهود التي قامت بها الدولة المصرية على مدار العشر سنوات الماضية في تحسين البنية التحتية وافتتاح المطارات الجديدة مثل مطار سفنكس والعاصمة الإدارية. 

وقد ساهم ذلك في زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، بالإضافة إلى تحسين الطرق لتسهيل ربط المدن السياحية الجديدة والمتاحف الجديدة في شرم الشيخ والغردقة بين السياحة الثقافية والشاطئية.

وأضاف العماري في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مدينة مرسى علم تشهد أسبوعيًا قفزات سياحية، حيث سيستقبل مطار مرسى علم خلال الأسبوع المقبل حوالي 129 رحلة طيران قادمة من مختلف الأسواق الأوروبية لقضاء عطلتهم الصيفية في مرسى علم.

في سياق متصل، أكد علاء الدين محمود، رئيس اتحاد العاملين السياحيين بالبحر الأحمر، أن ثورة 30 يونيو هي المصدر الرئيسي لجميع الإنجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقد أثرت هذه الإنجازات بشكل إيجابي على القطاع السياحي، حيث تم فتح أسواق سياحية جديدة لم يسبق أن تواجدت.

تم تنظيم احتفالية كبيرة في إحدى الفنادق بمدينة الغردقة، يوم الجمعة، للاحتفال بذكرى 30 يونيو.

وشارك في الاحتفال عدد من السائحين المصريين والأجانب الذين حملوا علم مصر وصورة الرئيس عبدالفتاح السيسي. كان الأجواء مليئة بالبهجة والسرور.

وأضاف علاء الدين محمود أن هذا الاحتفال الذي أقيم على شاطئ البحر، شارك فيه العاملون في الفندق والسائحون الأجانب من مختلف الجنسيات، حيث وصل عددهم إلى 22 جنسية أجنبية مثل التشيك، بولندا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، إنجلترا، هولندا، سويسرا، إيطاليا، سلوفانيا، المجر، والنمسا، كانت الأجواء مليئة بالفخر بذكرى النصر وعظمة مصر.

وأشار إلى أن الاستقرار الذي تتمتع به مصر قد انعكس على قطاع السياحة في الفترة الأخيرة، حيث وصلت نسبة الإشغال إلى 100%، وذلك بفضل جهود الدولة في محاولة فتح أسواق سياحية جديدة.

مرسى عل السياحة المصرية البنية التحتية الحركة السياحية مطار سفنكس العاصمة الإدارية

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