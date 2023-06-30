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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| نبوي الأزهري يوضح الأعمال التي كان يقوم بها الرسول في الأعياد (فيديو)

الدكتور أحمد نبوي
الدكتور أحمد نبوي الأزهري

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إنَّ إظهار الفرحة في العيد من سنن  الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن مظاهر العيد والفرحة التي علمنا إياها تغيير الطريق عند العودة والذهاب إلى صلاة العيد.

وأضاف نبوي، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"،أنَّ بعض المفسرين قالوا إن سبب تغيير الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم طريق العودة من المسجد في العيد عن طريق الذهاب، للقاء أكبر عدد من الناس وتبادل التهنئة، لافتا إلى أن الصحابة كانوا يتبادلون التهاني في العيد ويقولون "تقبل الله منا ومنك".

وأوضح الأزهري، أنه يجب علينا إظهار الفرحة في العيد والاحتفال وتبادل التهنئة مثل قول «كل عام وأنتم بخير» «كل سنة وأنت طيب» «عيد سعيد ومبارك ويعاد علينا بالخير واليمن والبركات» وجميعها دعوات وكلمات طيبة للتهنئة التي يجب نشرها وتبادلها عبر الوسائل المختلفة مثل التليفونات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://youtu.be/7PyVq1KcaTw 

قناة الناس الأعياد أعمال الرسول في الأعياد نبي الرحمة

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