أشرف زكى عن ثورة يونيو: مصر تعيش أوقات حياتية مليئة بالنجاحات

عبر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن سعادته بمرور 10 أعوام على ذكرى ثورة 30 يونيو التي وصفها بالمجيدة، لما فيها من أحداث أثبتت قدرة المواطن المصري على التغير ورفض ما هو خارج الإطار، الذي عشنا فيه طوال العمر.

وعن رأيه لما وصلت إليه مصر في العام العاشر لذكرى الثورة قال: "مصر تعيش أوقات حياتيه مهمة مليئة بالنجاحات بكافة المستويات، وهناك خط بياني في حالة تصاعد دائم، واتذكر في مخيلتي طوال الوقت أن اعتصام وزارة الثقافة كان هو الشعلة الاولى، لما آلت إليه الأمور بعد ذلك" .

وأستكمل أشرف زكي قائلًا :"الحمد لله البلد في حالة تطور شديد جدا ولا يوجد شخص يستطيع أن ينكر ذلك، وخاصة المجهود الكبير المبذول من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على كافة الأصعدة في الداخل والخارج، ويكفي أن أذكر مشروع بحجم العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا بمثابة حلم ننتظره منذ سنوات طويلة، وان شاء الله يتم على خير واكمل وجه" .

واختتم قائلًا :"هناك العديد من المشاريع العملاقة التي تحدث في مصر طوال الوقت منها ما هو معلن ومنها لم يعلن بعد سيكون بمثابة أنفراجه قريبة على المواطن المصري في قطاعات طويلة، فالدولة المصرية تعمل طوال الوقت بشكل سريع للغاية لتصل لأهداف في الاساس تهتم بالمواطن المصري الموجود في داخلها وخارجها أيضا" .