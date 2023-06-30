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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مراكز الشباب بالإسكندرية تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بالتزامن مع عيد الأضحى

مراكز الشباب بالإسكندرية
مراكز الشباب بالإسكندرية

احتفلت مراكز الشباب بالإسكندرية اليوم الجمعة بذكرى ثورة 30 يونيو خلال استقبال روادها في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وشهدت مراكز الشباب كرنفالا احتفاليا تضمن أغاني وطنية ومسابقات للفرق الرياضية وتوزيع هدايا، تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 30يونيو في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل. 

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية عن  جاهزية مراكز الشباب لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وتزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، وإتاحة كافة الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد باعتبار تلك المراكز متنفساً شبابياً ورياضياً واجتماعياً للمواطنين.

وأوضحت أن مراكز الشباب شهدت إقبالا متزايداً للمواطنين، من خلال فتح أبوابها لاستقبال الجماهير من النشء والشباب بعد النجاح الذي تحقق بإقبال كثيف لأداء صلاة العيد بساحات مراكز الشباب، وكذلك خلال اليومين الماضيين من أجازة عيد الأضحى المبارك بكافة مراكز الشباب.

وأشارت إلى أن مراكز الشباب عملت على تكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية ضمن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" في إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة.

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