التشكيل الرسمى لمباراة إنبى وفاركو فى الدورى

أعلن تامر مصطفى، المدير الفني لفريق إنبي، وطارق العشري، المدير الفني لفريق فاركو، عن التشكيل الذي سيخوض به كل فريق مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق فاركو المركز السابع برصيد 41 نقطة، في حين يأتي إنبي في المركز التاسع برصيد 39 نقطة.

جاء تشكيل إنبي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي

خط الدفاع: سيف الخشاب - أحمد صبيحة - أحمد كالوشا

خط الوسط: علي فوزي - أحمد العجوز - مودي ناصر - مروان داوود

خط الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين أوفا - محمد حمدي

أما تشكيل فاركو فضم كلًا من:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع: ياسين مرعي - عبدالله بكري - أحمد عوض - جيفرسون إنكادا.

خط الوسط: محمود عماد - كينجسلي سوكاري - عزمي غومة.

خط الهجوم: عبدالناصر محمد - عمرو جمال- شكري نجيب.