التموين: استمرار الحملات على كافة الأسواق والمنشآت التموينية والتجارية في الجيزة

أعلنت هالة غريب، مديرة مديرية تموين الجيزة، أنه تم تنفيذ توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، بتفقد جميع الأنشطة التموينية للتأكد من وصول الدعم للمستحقين.

تمت زيارة جميع الأنشطة التموينية ومحطات الوقود في محافظة الجيزة خلال شهر يونيو وخلال إجازة عيد الأضحى المبارك، في حملات قادها وكيل الوزارة هالة غريب وأعضاء الرقابة المركزية بالمديرية بالتعاون مع مباحث التموين وقوات الأمن.

شارك في هذه الحملات سلطان النجار، رئيس الرقابة المركزية بالمديرية، وسيد باسل فرج، مفتش بالرقابة المركزية، وياسر حنفي، مدير الرقابة التجارية، وأحمد الكيلاني، ومحمد أبو النور، وأحمد أبو زيد، وعبده محمد، ومحمد فتحي.

وأسفر المرور علي الآتي:-

تم ضبط 811 بطاقة تموينية و48 طنًا من الدقيق البلدي بنسبة استخراج 87%. تم أيضًا ضبط 23 طنًا من الدقيق الزيرو بنسبة استخراج 72%. تم ضبط محطة وقود تم تصريف 20 ألف لتر من السولار.

تم ضبط 376 كرتونة زيت، حيث يحتوي كل كرتونة على 12 زجاجة، بإجمالي 8208 زجاجة زيت خليط. تمت ضبط كمية من السكر تبلغ 38 طنًا من السكر الحر (بدون ترخيص أو فواتير)، بالإضافة إلى 13 طنًا من السكر التمويني.

تم أيضًا ضبط 12 طنًا من الملح المستخدم في السياحات، و51 طنًا من النخالة التي تخزن بدون ترخيص أو فواتير، وتم الغش والخلط بمواد أخرى على النخالة لزيادة الكمية.

تم أيضًا ضبط 376 كرتونة زيت إضافية، و1106 علبة سجائر، و3 طن من الردة. تم ضبط محطة وقود أيضًا لتصريف 20 ألف لتر من السولار.

تم تحرير المحاضر اللازمة وجارٍ متابعة قرارات النيابة المختصة في هذا الشأن.

أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الجيزة أنه تم أيضاً اليوم تنفيذ حملة على الأسواق والأنشطة التجارية التي تدخل ضمن دائرة الإدارة برئاسة أحمد الشافعي، وشارك في الحملة مفتشو الرقابة وأعضاء الفريق من الإدارة. وأسفرت نتيجة التفتيش عن التالي:

- تم تحرير 3 محاضر جنح وقد تم ضبط الآتي: 300 كيلوغرام من اللحوم المصنعة بدون وجود أية بيانات، 75 كيلوغرام من الكبدة بدون وجود أية بيانات، و45 كيلوغرام من الزبدة بدون وجود أية بيانات. بالإضافة إلى 110 كيلوغرام من منتجات الدواجن بدون وجود أية بيانات، و35 كيلوغرام من البانية المنتهية الصلاحية.

تم أيضًا ضبط 20 كيلوغرام من اللانشون المنتهي الصلاحية، و24 كيلوغرام من الأسماك المجمدة بدون وجود أية بيانات، 11 كيلوغرام من الدواجن المصنعة منتهية الصلاحية، 8 كيلوغرام من الجلاش منتهي الصلاحية، 22 كيلوغرام من البرجر البقري منتهي الصلاحية، 10 كيلوغرام من السمنة بدون أي بيانات، و45 كيلوغرام من أجنحة الدواجن المنتهية الصلاحية، و45 كيلوغرام من الزبدة بدون بيانات.

وبالمجمل، تم ضبط كمية إجمالية قدرها 750 كيلوغرام من اللحوم والدواجن والمجمدات المنتهية الصلاحية أو بدون أية بيانات في محل وغرفة تبريد وحفظ للمجمدات في مدينة الصف. وقد تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم لعرضه على النيابة.

تم ضبط 540 عبوة فوار فورت في كل علبة تحتوي على 6 أكياس، و338 عبوة باي الكوفان في كل علبة تحتوي على 30 قرصًا، و257 عبوة سترتيوكسين في كل علبة تحتوي على 10 أقراص، و180 عبوة فوار راني في كل علبة تحتوي على 6 أكياس.

تم أيضًا ضبط 200 عبوة كيتوفان في كل علبة تحتوي على 10 كبسولات، و26 علبة ريفو في كل علبة تحتوي على 10 شرائط، و55 علبة فلورست في كل علبة تحتوي على 20 قرصًا، و419 علبة ابلونج نوفالجين في كل علبة تحتوي على 10 أقراص.

تم ضبط هذه المضبوطات داخل محل سوبر ماركت وبقالة غير مرخصة، وتم التحفظ عليها وتحرير المحضر اللازم لعرضها على النيابة العامة.

تم أيضًا ضبط 10 جراكن معبأة بزيوت سيارات سعة 20 لترًا، و10 عبوات زيوت سيارات في كل علبة تحتوي على 12 جركنًا سعة 1 لتر، بإجمالي 130 جركنًا بأحجام مختلفة داخل محل زيوت وشحومات بدون فواتير وترخيص، وتم تحرير المحضر اللازم لعرضه على النيابة العامة.

تم تفقد المخابز البلدية في إطار إدارة تموين الصف، حيث تم تشكيل حملتين لتفقد هذه المخابز. أثناء التفقد، تم تحرير المخالفات التالية:

- تم تحرير 5 محاضر إثبات حالة غلق أثناء المواعيد.

- تم تحرير 6 محاضر إثبات انتهاء إنتاج ومراجعة الأرصدة.

- تم تحرير 2 محضر إثبات حالة مراجعة الأرصدة.

- تم تحرير 7 محاضر إثبات حالة نقص وزن.

- تم تحرير 8 محاضر إثبات مواصفات.

- تم تحرير 6 محاضر إثبات حالة عدم نظافة.

- تم تحرير 5 محاضر إثبات حالة عدم وضع قائمة.

بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 133 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية، وتم مصادرتها والتحفظ عليها حتى صدور قرار من النيابة العامة بشأنها. تم تسجيل المحضر برقم 8518 لسنة 2023م في جنحة الصف. بإجمالي 40 محضر جنح وإثبات حالة للمخابز البلدية في دائرة الإدارة.



في إطار إدارة تموين العمرانية بقيادة خالد أبو حجر وفريق العمل المرافق، تم تنفيذ حملة مكثفة أسفرت عن الآتي:

تم ضبط 60 جوالًا من الدقيق بوزن 50 كجم ونسبة استخراج 72%، و15 جوالًا آخر من الدقيق بنفس الوزن والنسبة، و20 جوالًا آخر أيضًا من الدقيق بنفس المواصفات.

كما تم ضبط 500 علبة سجائر من نوع "كليوباترا"، و500 علبة سجائر من نوع "L m" الأزرق، و150 علبة سجائر من نوع "مارلبورو" الأصفر، و250 علبة سجائر من نوع "ميريت"، و200 عبوة من معسل وزنها 125 جرامًا، و100 علبة سجائر من نوع "كليوباترا صوفت كوين"، و100 علبة سجائر من نوع "مارلبورو" الأحمر، و100 علبة سجائر من نوع "LM" الأحمر. تم ضبط هذه المنتجات التي تباع بأسعار مرتفعة وبدون فواتير.

وفيما يتعلق بإدارة تموين إطفيح، بناءً على توجيهات الأستاذة هالة غريب وكيل الوزارة، ومدير المديرية، وتوجيهات أحمد أبو العز وكيل المديرية بتشديد الرقابة على الأنشطة المختلفة ومنع التلاعب في السلع التموينية، تم التفتيش على المخابز البلدية وتم تحرير 18 تقريرًا مخالفًا يتضمن:

6 تقارير مخالفة للمواصفات، و4 تقارير مخالفة للنقص، و3 تقارير مخالفة لمراجعة الأرصدة، و2 تقارير مخالفة للإنهاء، وتقرير مخالفة واحد للغلق، وتقريران مخالفان للنظافة. كما تم ضبط 151 كرتونة من زيت التموين قبل تهريبها في السوق.

تم تصدير هذه الكمية من زيت التموين قبل تهريبها في السوق السوداء، حيث تم ضبطها على إحدى السيارات بإدارة تموين إطفيح. تم تسليمها إلى فرع الجملة لحين صدور قرار من النيابة، وتم تحرير المحضر اللازم. وقد تولت النيابة التحقيق في هذا الشأن.

التموين

التموين

التموين

التموين