استمرار توافد المواطنين على حدائق الغربية في ثالث أيام عيد الأضحى

شهدت الحدائق والمتنزهات والأندية ومراكز الشباب بمحافظة الغربية إقبالا من المواطنين مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث حرصت العديد من الأسر على الخروج والاستمتاع بالعيد وسط المناظر الطبيعية الخلابة والملاهي الشعبية.

حيث فتحت الحدائق والمتنزهات والأندية ومراكز الشباب أبوابها أمام الزوار وتوافدت الأسر والرحلات على الحدائق المجانية وذات أسعار الدخول والتعريفات المنخفضة، كما استهدفت أغلب الأسر الأماكن التي يتواجد بها الملاهي والمراجيح للأطفال والكبار.

من جهته؛ قال المحاسب مجاهد الدرف، نائب رئيس مدينة زفتى بمحافظة الغربية، إن حدائق المدينة وكذلك منطقة قناطر زفتي (الخمسين عين) استقبلت زوارها اليوم الجمعة بأريحية شديدة، حيث شهدت على مدار الفترة الماضية أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق وتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق الهيئات الواقعة على النيل.

حدائق الغربية في ثالث أيام عيد الأضحى

حدائق الغربية في ثالث أيام عيد الأضحى

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