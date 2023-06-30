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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبي يجدد تمسكه بنهج التعاون مع الصين

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أكد قادة دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين أهمية نهج السياسة المتعدد الأوجه للاتحاد الأوروبي تجاه الصين.

وقال رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بيان أن الصين شريك ومنافس نظامي، ولدى الجانبين مصلحة مشتركة في السعي إلى إقامة علاقات بناءة ومستقرة، ترتكز على احترام النظام الدولي القائم على القواعد، والمشاركة المتوازنة والمعاملة بالمثل.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل العمل مع الصين للتصدي للتحديات العالمية، مشجعاً الصين على اتخاذ إجراءات أكثر طموحا بشأن تغير المناخ والتنوع البيولوجي، والصحة والتأهب للأوبئة، والأمن الغذائي، والحد من الكوارث، وتخفيف عبء الديون، والمساعدات الإنسانية.

أضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي والصين شريكان تجاريان واقتصاديان مهمان، وسيسعى الاتحاد الأوروبي إلى ضمان تكافؤ الفرص، بحيث تكون العلاقة التجارية والاقتصادية متوازنة ومتبادلة ومفيدة للطرفين، وتماشيا مع جدول أعمال فرساي، سيواصل الاتحاد الأوروبي الحد من التبعيات ونقاط الضعف الحرجة بما في ذلك في سلاسل التوريد الخاصة به، وسيعمل على إزالة المخاطر والتنويع عند الضرورة والاقتضاء، ولا ينوي الانفصال أو الانغلاق على نفسه.

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