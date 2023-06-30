برلماني: ثورة 30 يونيو أعادت الهوية المصرية من جديد

أكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أن المصريين فى ثورة 30 يونيو عام 2014 استطاعوا أن يستعيدوا الدولة المصرية من الجماعة الإرهابية الفاشية التى كانت تريد أن تشيع الخراب والدمار فى المنطقة تحت مسميات مختلفة، مشيراً إلى أن ثورة 30 يونيو هى ثورة شعبية قام بها المصريون عندما أيقنوا الخطر على وطنهم العزيز واستطاعت هذه الثورة المجيدة تحقيق أهدافها والقضاء على كل مخططات هدم الدولة المصرية سواء الداخلية أو الخارجية.

وهنأ "المير" فى بيان له اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية والشرطة الوطنية والشعب المصرى بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو التى أعادت الهوية المصرية من جديد، بعدما كانت مهددة بالضياع على يد جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن المصريين كانوا على مستوى المسئولية فى هذه الثورة العظيمة.

وناشد المهندس حسن المير كل المصريين على استعادة روح ثورة 30 يونيو من أجل الاستمرار فى الحفاظ على وحدة واستقرار الدولة المصرية، مؤكداً أن مصر لا تزال تتعرض لمؤامرات من قوى الشر والظلام والإرهاب ولعل أكبر دليل على ذلك حجم الشائعات والأكاذيب والسموم التى تبثها هذه القوى الضالة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.