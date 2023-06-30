في يوم ميلاد خيري بشارة.. تعرف على جوائز وأعمال مخرج "أمريكا شيكا بيكا"

ولد المخرج خيرى بشارة في مثل هذا اليوم ولكن عام 1947، وهو مخرج مصرى، نشأ فى محافظة القاهرة، وتخرج من قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما فى 1967.

حياة خيري بشارة الفنية

بدأ خيرى بشارة حياته الفنية من خلال السينما التسجيلية عام 1967، بعد تخرجه من المعهد العالى للسينما، حيث أنشأ المركز القومي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وأصبح أحد أهم أعمدة جماعة السينما الجديدة، وأخرج العديد من الاعمال مع الكثير من النجوم، أبرزها كان يوم مر ويوم حلو، آيس كريم في جليم، أمريكا شيكا بيكا، إشارة مرور.

كما اخرج بشارة الكثير من الأعمال الدرامية التى نالت إعجاب الكثير مثل: الهروب من الغرب، ريش نعام، بنت اسمها ذات، الزوجة الثانية، الطوفان.

أعمال خيري بشارة الفنية

- يوميات نائب في الأرياف.

- الأقدار الدامية.

- العوامة رقم 70.

- الطوق والأسورة.

- يوم مر ويوم حلو.

- كابوريا.

- رغبة متوحشة.

- ايس كريم في جليم.

- أمريكا شيكا بيكا.

- إشارة مرور.

- حرب الفراولة.

- قشر البندق.

- ليلة على القمر.

أعمال خيري بشارة الدرامية

- مسألة مبدأ.

- ملح الأرض.

- الفريسة والصياد.

- الهروب من الغرب.

- ريش نعام.

- بنت اسمها ذات.

- الزوجة الثانية.

- الطوفان.

- السنونو.

جوائز وتكريمات خيرى بشارة

- جائزة الفكرة عام 1975 عن فيلم صائد الدبابات في مهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة.

- جائزة السيناريو والإخراج عامي 1976 و1977.

- جائزة الدولة التشجيعية في الفنون.

ولد المخرج خيرى بشارة في مثل هذا اليوم ولكن عام 1947، وهو مخرج مصري، نشأ فى محافظة القاهرة، وتخرج من قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما فى 1967.

حياة خيري بشارة الفنية

بدأ خيرى بشارة حياته الفنية من خلال السينما التسجيلية عام 1967، بعد تخرجه من المعهد العالي للسينما، حيث أنشأ المركز القومي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وأصبح أحد أهم أعمدة جماعة السينما الجديدة، وأخرج العديد من الأعمال مع الكثير من النجوم، أبرزها كان يوم مر ويوم حلو، آيس كريم في جليم، أمريكا شيكا بيكا، إشارة مرور.

كما أخرج بشارة الكثير من الأعمال الدرامية التي نالت إعجاب الكثير مثل: الهروب من الغرب، ريش نعام، بنت اسمها ذات، الزوجة الثانية، الطوفان.