في ذكراها العاشرة.. كيف تابع "جيل Z" ثورة 30 يونيو؟

انتهت سارة وحيد في العام 2013 لتوها، من مرحلة الثانوية العامة، لتتفاجئ عبر مشاهد على التلفزيون بمظاهرات ودعوات لخلع نظام الحكم، كانت تعرف وقتها أن الرئيس الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان هي المسيطر إلا أنها لم تعلم الكواليس جيدًا لكونها صغيرة من جيل Z.

جيل Z هو الجيل الذي يتكون من المواليد خلال فترة ما بين منتصف التسعينات ومنتصف العقد الأول من الألفية الثانية، ظهر هذا الجيل بعد جيل الألفية ليتميز أفراده بقدراتهم الخاصة في استخدام التكنولوجيا، وذلك نتيجة ولادتهم خلال الوقت الذي تميز بالتطور التكنولوجي الهائل.

تابعت سارة التي تبلغ الآن 27 عامًا ثورة 30 يونيو ولكن بشكل رقمي بحت حسبما تصف: "متابعتي للثورة كان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الأخبار، لأننا جيل متعلق بكل ما هو رقمي وتكنولوجي".

توضح أنها كانت عرضة لأكثر من مرة للشائعات التي يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص الأوضاع السياسية وأحداث ثورة 30 يونيو، وهي أحد الاستفادات التي عادت عليها من أحداث الثورة.

تقول: "ثورة 30 يونيو لقنت الجميع درسًا في الشائعات ومدى انتشارها، لأن أغلب جيلي كان يتابع الثورة من خلال التلفزيون أو الهواتف والتكنولوجيا، وهي معقل للشائعات فتعلت من بعدها طرق التحقق من الصور والفيديو وكان لذلك تأثير كبير علي فيما بعد".

يطلق على هذا الجيل اسم جيل Z باعتباره الجيل الثاني بعد الجيل العاشر، وهذا من باب التسلسل الأبجدي من جيل Y(جيل الألفية)، ويُعرف جيل Z بجيل الإنترنت والتكيف مع التكنولوجيا بسرعة كبيرة، ويحتل التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي جزء كبير من حياتهم.

نجوى قابيل، أحد أبناء جيل Z أيضًا، والتي تابعت الثورة من خلال موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" بمجرد انتشار وسم ثورة 30 يونيو على موقع تويتر واشتعال الأحداث، بدأت في متابعة جميع الفيديوهات التي يتم نشرها على اليوتيوب للمسيرات وحجم المشاركة.

تقول: "كنت وقتها في آخر سنة بالثانوية العامة، لذلك لم استطع النزول كما إنني كنت صغيرة للغاية، لكن كان يشدني اليوتيوب بمتابعته للأخبار وتوثيق كل شيء عبر الصوت والصورة، لذلك تابعته بشدة".

توضح أن اليوتيوب لم يكن ينقل ما تبثه القنوات الفضائية فقط، ولكن كان هناك مساحة لنشر المواطنين لما يقومون بتصويره وتوثيقه من الميادين خلال أحداث الثورة، فكانت المشاهد الموجودة ويتم تصويرها حقيقية.