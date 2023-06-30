ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"30 يونيو.. إرادة شعب".. إنجازات الدولة في الصناعة والاستثمار

30 يونيو
30 يونيو

تنوعت إنجازات الدولة في العديد من المحاور ومنها الصناعة والاستثمار برؤية تنموية 2030، حيث سعت مصر لضخم مزيد من الاستثمارت المحلية والأجنبية لتهئية وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأنشطة وخلق المناطق الحرة و الصناعية واللوجيستية. 

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز" فيلم وثائقي تحت عنوان "30 يونيو.. إرادة الشعب" عن إنجازات الدولة في جميع القطاعات على مدار 10 سنوات. 

وقال الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في المجال الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال القانون رقم 72 لعام 2017 الخاص بالاستثمار، حيث يعطي حوافز للمستثمرين، كما أنه ينتهك سياسة الشباك الواحد وحق إصدار الرخص الذهبية. 

وأضاف “غنيم” خلال الفيلم الوثائقي أن الدولة أطلقت عدة مبادرات لتحسين الاستثمار والحصيلة الدولارية والعملة الصعبة. كما تحدث الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية عن التصدير قائلاً: "إن البنية التحتية في مصر التي حدثت في الطرق والكباري والموانئ ومجالات الطاقة أحدثت طفرة".

الاستثمار المحلي الإستثمارت إدارة الأعمال 10 سنوات الفيلم الوثائقي

الأكثر قراءة

حركة تنقلات أفراد الشرطة 2023.. تفاصيل

"القاهرة الإخبارية": حظر تجوال فى باريس بعد إحراق 2000 مركبة

مصر أول.. تصنيفات المنتخبات الإفريقية فى قرعة تصفيات مونديال 2026

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

عراقيون لـ"الدستور": من حرق القرآن يحاول كسب رضا السويد من أجل الإقامة والمال

إجابات الامتحان التجريبي للفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

انتصار الهوية.. هكذا قتل «الإخوان» أنفسهم

حمدى عبدالتواب

30 يونيو.. وعهد المصريين المتجدد

عماد سليمان

30 يونيو.. ثورة ضد غباء الإخوان

علي ترك

30 يونيو وعربة كراسى المقطم

محمد الفايدي

جسور الثقة والثقافة المؤسسية

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟