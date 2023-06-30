"30 يونيو.. إرادة شعب".. إنجازات الدولة في الصناعة والاستثمار

تنوعت إنجازات الدولة في العديد من المحاور ومنها الصناعة والاستثمار برؤية تنموية 2030، حيث سعت مصر لضخم مزيد من الاستثمارت المحلية والأجنبية لتهئية وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأنشطة وخلق المناطق الحرة و الصناعية واللوجيستية.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز" فيلم وثائقي تحت عنوان "30 يونيو.. إرادة الشعب" عن إنجازات الدولة في جميع القطاعات على مدار 10 سنوات.

وقال الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في المجال الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال القانون رقم 72 لعام 2017 الخاص بالاستثمار، حيث يعطي حوافز للمستثمرين، كما أنه ينتهك سياسة الشباك الواحد وحق إصدار الرخص الذهبية.

وأضاف “غنيم” خلال الفيلم الوثائقي أن الدولة أطلقت عدة مبادرات لتحسين الاستثمار والحصيلة الدولارية والعملة الصعبة. كما تحدث الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية عن التصدير قائلاً: "إن البنية التحتية في مصر التي حدثت في الطرق والكباري والموانئ ومجالات الطاقة أحدثت طفرة".