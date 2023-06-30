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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس 3 سرقوا أموالا من سيارة تاجر

محكمة
محكمة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان تجديد حبس 3 أشخاص، 15 يوم على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مبلغا ماليا من داخل سيارة تاجر.

البداية بتلقي قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من تاجر سيارات، مقيم بالجيزة بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكة بـأحد الشوارع بدائرة القسم ولدى عودته إليها   إكتشف كسر الزجاج وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى من داخل السيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة بارتكاب الواقعة والمستأجرة لأحد الأشخاص (تاجر سيارات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (شخصين، لهما معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وعثر بحوزتهم على (سلاح ناري - عدد من الطلقات النارية – جزء من المبلغ المالي المستولى عليه).

واعترف أحدهم بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وباستدعاء المجني عليه اتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تجديد حبس 3 أشخاص سرقة مبلغا ماليا سيارة تاجر

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