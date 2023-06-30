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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تُحذّر: كييف تحضر لضرب محطة زابوريجيا النووية

محطة زابوريجيا النووية
محطة زابوريجيا النووية

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن كييف تحضر لهجوم على محطة زابوريجيا النووية.

في سياق آخر، أصدر المجلس الأوروبي، بيانا بعد اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي، أكد خلاله أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم دعم مالي واقتصادي وإنساني وعسكري ودبلوماسي قوي لأوكرانيا وشعبها لأطول فترة ممكنة. 

وأضاف البيان "نؤكد من جديد استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم عسكري مستدام لأوكرانيا للمدة التي يتطلبها الأمر، لا سيما من خلال بعثة المساعدة العسكرية للاتحاد الأوروبي ومرفق السلام الأوروبي".

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