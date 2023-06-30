توافد المواطنين على حدائق القناطر الخيرية فى ثالث أيام عيد الأضحى

شهدت حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية إقبالا كثيفا من المواطنين مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث حرصت العديد من الأسر على الخروج والاستمتاع بالعيد وسط المناظر الطبيعية الخلابة والملاهي الشعبية.

حيث فتحت الحدائق أبوابها أمام الزوار وتوافدت الأسر والرحلات على القناطر الخيرية التى اعتبروها منتجع الغلابة.

قال المهندس أشرف درويش مدير عام ري قناطر الدلتا بمحافظة القليوبية، إن حدائق الري استقبلت زوارها اليوم بشكل كثيف حيث شهدت على مدار الفترة الماضية أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق بالقناطر الخيرية وتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق.

في وقت سابق قدم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأطفال والأهالي بحدائق مدينة القناطر الخيرية.

رافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة والمهندس أشرف درويش مدير عام ري القناطر الخيرية.