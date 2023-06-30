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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة طفلة بحروق في منزلها بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى، طفلة رضيعة تبلغ من العمر سنة واحدة، مصابة بحروق من الدرجة الأولى باليدين بنسبة 10%، تم حجزها بقسم استقبال الحروق بالمستشفى، وذلك على إُثر سقوط ماء مغلى عليها بمنزلها.

البداية بتلقي  الأجهزة المعنية بسوهاج،بلاغا من مستشفى سوهاج الجامعى بوصول طفلة رضيعة تبلغ من العمر سنة واحد مصابة بحروق باليدين على إثر تعرضها سقوط ماء مغلى عليها وتم عمل الإسعافات اللازمة لها بالمستشفى ووضعها تحت الرعاية الطبية الفائقة.

كشفت التحريات  من خلال المتابعة بوصول الطفلة  والتي تبلغ من العمر سنة واحدة مصابة بحروق بكتلا اليدين من الدرجة الأولى بنسبة 10% وتم تجدزها بالمستشفى الجامعى ووضعها تحت الرعاية الطبية الفائقة والحالة العامة للها مستقرة.

وباستجواب أهلية الطفلة قرروا أنها أثناء لهوها المنزل أنسكب عليها ماء مغلى ولا توجد شبهة حول الواقعة تم إخطار الجهات المعنية بالواقعة وتم إخطار جهة التحقيق التي تولت شئونها في الواقعة.

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