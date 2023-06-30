مصرع وإصابة 10 أشخاص فى حوادث سير متفرقة بالبحيرة

وقعت عدة حوادث سير بمراكز رشيد والدلنجات والنوبارية بالظهير الصحراوي في محافظة البحيرة، ما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 9 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

البداية بتلقي مديرية أمن البحيرة، إخطارًا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع مواطن وإصابة آخر إثر انقلاب دراجة نارية "توكتوك" بالطريق الدولي الساحلي دائرة مركز رشيد، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وفي مركز الدلنجات، أصيب 5 فتيات بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بالقرب من قرية الوفائية دائرة المركز، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الكلمات المركزى لاسعافهن وتلقى الرعاية الطبية.

وفي مركز النوبارية، أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتي ملاكى دائرة المركز، ونقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتقديم الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث.