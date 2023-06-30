"نقل النواب" عن كلمة الرئيس في ذكرى 30 يونيو: كشفت مسيرة شعب عظيم وبطولة قائد

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات نائب رئيس البرلمان العربي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو كشفت مجددا بسالة الشعب المصري وبطولة القائد والزعيم عبد الفتاح السيسي في مواجهة الإرهاب والظلام والمؤامرات حتى انتصر الشعب ومعه قواته المسلحة والشرطة في مواجهتها و في القضاء على الإرهاب وإنهاء مخطط كبير يستهدف وحدتها واستقرارها.

وقال عابد في تصريحات صحفية، إن المؤرخين والباحثين سيتوقفون كثيرا أمام ثورة الثلاثين من يونيو، بالدراسة والتحليل والبحث فهي لم تكن مجرد ثورة أو انتفاضة.

وقال "عابد"، إن الرئيس السيسي كان واضحا في كلمته كما اعتاد المصريون كشف المخاطر والتحديات وهى التصدي للإرهاب، ومواجهة القوى الخارجية الداعمة له، وبعد ذلك تحقيق التنمية والبناء الجمهورية الجديدة.

ووجه علاء عابد بهذه المناسبة التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدمه ويقدمه لمصر والقوات المسلحة والشرطة المصرية وما قدموه من تضحيات من أجل الوطن من شهداء وأبناء من خيرة أبناء مصر الذين ستظل بطولاتهم خالدة في أذهان الوطن.

وقال عابد: "نشاهد اليوم بعد عشر سنوات مصر في عصر الاستقرار والأمان والبناء والإنجازات والمشروعات القومية الكبرى وهي إنجازات كانت تحتاج إلى 100 عاما إنجازها وليس 10 وكل ذلك يتحقق بفضل ثورة الثلاثين من يونيو".

وأشار عابد، إلى أن كلمة الرئيس السيسى كشفت دور الشاب المصري الذي قام بملحمة وطنية فريدة من نوعها للحفاظ على الوطن، أرضِه وهويته، استقلاله وحريته، من قوى تصورت أنها نجحت فى السيطرة على مقدرات هذا الشعب وسيطرة عليها الا ان الشعب قال كلمته في 30 يونيه وخرج القائد أيضا لإنقاذ الوطن ومواجهة التحديات والبطولات.

وأوضح عابد، أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت نموذجاً فريداً فى تاريخ الثورات الشعبية، حيث ثار الشعب ليطلب إرادته وانحازت القوات المسلحة للشعب المصري وهذه هي العقيدة الراسخة للمؤسسات الوطنية المصرية التي تعمل من أجل الوطن ومن أجله وأجل شعبه تخوض الحروب.



وقال رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن الشعب المصري أعلن في مثل هذا اليوم عن إرادته الواضحة واستجابت له مؤسسات دولته الوطنية، فى مشهدٍ لثورة تاريخية، ستظل في ذاكرة الوطن وفي صفحة من نور من صفحات تاريخ الشعوب المجيدة .