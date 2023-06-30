الأنبا عمانوئيل: ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن

هنأ الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، اليوم الجمعة 30 يونيو، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة يونيو المجيدة.

وقال الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، في تهنئته، يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة الكاثوليكية بالإيبارشية أن أتقدم بأطيب وأرق التهاني القلبية الصادقة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع قيادات الدولة والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وأضاف مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، أن هذه المناسبة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن لما أظهره الشعب من وعي وتكاتف من أجل خير وطننا الغالي في مشهد شهد له العالم أجمع.

واستطرد، صنع الشعب المصري واحدة من أعظم الثورات في التاريخ استعاد بها وطنه وأنقذ البلاد من الفوضى والانهيار لتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطني في بناء الحاضر وتأمين المستقبل.

واختتم الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، تهنئته مصلين إلى الله القدير أن تكون هذه الذكرى العاشرة ملؤها الخير والسلام والأمن والأمان والتقدم، والازدهار في كل ربوع مصر الحبيبة ويمد يد العون لقيادتها من أجل مستقبل مشرق.