10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. قصة صمود بطلها الشعب ومؤسساته الوطنية (فيديو)

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية تقريرًا بعنوان "10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. قصة صمود بطلها الشعب ومؤسساته الوطنية"، للحديث عن قصة الدولة في النجاة من المأزق التي دخلت منه خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية.

وقال التقرير: "نجحت ثورة 30 من يونيو 2013، في نقل مصر من دولة تواجه شبح الاقتتال والعنف إلي دولة نجحت في هزيمة الإرهاب وترسيخ الاستقرار والانطلاق نحو التنمية وإستعادة الدور الريادي في المنطقة وشراكتها مع التكتلات الدولية والإقليمية".

وأضاف: "بعد 10 سنوات من ثورة 30 يونيو 2013 نجحت مصر بقيادة الرئيس السيسي في قطع رءوس الإرهاب ودحره ومحاصرة جيوبه وفلوله في شمال سيناء واستطاعت القيادة المصرية تثبيت أركان الدولة وتدعيم مؤسساتها من خلال سلسلة إصلاحات سياسية اقتصادية واجتماعية وفرت المناخ المناسب لإجراء حوار وطني نحو الجمهورية الجديدة".

وأكد أن مصر استطاعت استعادة مكانتها الدولية سريعًا بعد ما شهدته من أحداث متسارعة ونجحت في إنهاء تجميد عضويتها في الاتحاد الإفريقي وتعزيز علاقاتها مع دول القارة، مما أثمر عن اختيارها رئيسًا للجنة السلم والأمن الإفريقي، ثم رئيسًا للاتحاد الإفريقي عام 2019".

وأوضح التقرير أنه بالتوازي استعادت مصر مكانتها الدولية وعززتها عبر زيارات متعددة أجراها الرئيس السيسي للجمعية العامة للأمم المتحدة والعديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين واليابان، وغيرها من الدول.