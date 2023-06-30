قمة الاتحاد الأوروبي تقر إعادة تشكيل مخزون الذخيرة الحربية في الدول الأعضاء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن قمة الاتحاد الأوروبى أقرت إعادة تشكيل مخزون الذخيرة الحربية في الدول الأعضاء.

وفي وقت سابق دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي، في ختام اليوم الأول للقمة المنعقدة في بروكسل، إلي استئناف تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود، وأعربوا عن قلقهم إزاء التباطؤ في تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود ودعوا إلى تنفيذها بالكامل.

وعبر قادة الاتحاد الأوروبي في البيان، يشعر المجلس الأوروبي بقلق عميق إزاء استمرار التباطؤ في تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود، ويدعو إلى الاستئناف السريع والكامل لكل بنودها.