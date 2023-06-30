ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قمة الاتحاد الأوروبي تقر إعادة تشكيل مخزون الذخيرة الحربية في الدول الأعضاء

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن قمة الاتحاد الأوروبى أقرت إعادة تشكيل مخزون الذخيرة الحربية في الدول الأعضاء.

وفي وقت سابق دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي، في ختام اليوم الأول للقمة المنعقدة في بروكسل، إلي استئناف تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود، وأعربوا عن قلقهم إزاء التباطؤ في تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود ودعوا إلى تنفيذها بالكامل.

وعبر قادة الاتحاد الأوروبي في البيان، يشعر المجلس الأوروبي بقلق عميق إزاء استمرار التباطؤ في تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود، ويدعو إلى الاستئناف السريع والكامل لكل بنودها.

قمة الاتحاد الأوروبي مخزون الذخيرة الحربية الاتحاد الأوروبي

الأكثر قراءة

إصابة 8 في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

إنجازات 30 يونيو.. تعاقدات ومشروعات عالمية بـ"اقتصادية قناة السويس"

350 مليار جنيه مُخصصات لتنفيذ 23 ألف مشروع ضمن المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

القبض على شخص حاول ترويج 1.5 كيلو هيروين فى المطرية

إنجازات 30 يونيو.. 9 اتفاقيات عالمية لإنتاج الوقود الأخضر في مصر

السيدة انتصار السيسى: المصريون قدموا مشهدًا تاريخيًا عظيمًا فى حب الوطن وحمايته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

جسور الثقة والثقافة المؤسسية

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟