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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 140 محضرا تموينيا في ثالث أيام العيد بالمنوفية

جريدة الدستور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الأضحى حملات تفتيشية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك لإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 وأسفرت الحملات عن تحرير 140 محضرا تموينيا تنوع ما بين 79 محضر مخالفات مخابز، و61 محضر مخالفات أسواق، وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها محضر جنح مركز  تلا ضد صاحب محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر بناحية بمم لقيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي. 

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة، لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

أزيد من السعر الرسمي إجراءات القانونية التموين والتجارة الداخلية المحال التجارية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي تجارة السلع الغذائية

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