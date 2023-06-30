إصابة 18 فى حادث انقلاب "ميكروباص" فى كفر الشيخ

أصيب 18 شخصًا، بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على رافد الطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ بلطيم، نتيجة السرعة الزائدة، وتنوعت الإصابات ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برفع درجة الاستعداد بمستشفى بلطيم المركزي، لتقديم كل الإسعافات اللازمة، ووجهت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة آثار الحادث، والعناية بالمصابين، وتقوم الفرق الطبية بفرز الحالات والتعامل معها.

وتبين من سجلات مستشفى بلطيم النموذجي، إصابة شيماء فكري الزواوي، 41 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، وسيلة حسن رمضان، 7 سنوات مصابة بجروح متفرقة بالجسد، ورياض عبد السلام فتح الله 45 سنة، مصابة جروح متفرقة بالجسد، وفاطمة رياض عبد السلام 17 سنة مصابة بسجلات وكدمات بالجسد، ورقية رياض عبد السلام 11 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وأروي زياد عبد السلام 12 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وشريف محمد عبد الرحمن 30 عاما، مصابة باشتباه كسر بالركبة اليمني.

كما أصيبت أحلام محمد صلاح 25 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وفريدة محمد رافض 16 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومحمد شريف عبد الرحمن، 3 أشهر مصابة بكدمات بالجبهة، وآية محمد صلاح، 35 عامًا، مصابة بجروح متفرقة بالجسد، ومحسن سمير عبد السميع 26 عامًا مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وحسين رمضان عبد الدايم، 35 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، ويوسف حسين رمضان سنتين، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.



وأصيب أيضًا عمر محمد رأفت 3 سنوات مصاب بجروح متفرقة بالرأس، ومروة فكري الزواوي 35 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وريهام محمد صالح 30 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وياسين محمد رافد، 10 سنوات مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد.