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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 2 بحوزتهما هيروين في طنطا

حبس
حبس

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني- الأمن العام» ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط 5 لـ4 منهم معلومات جنائية وبحوزتهم مخدر الحشيش وزنت 2,200 كيلو جرام - كمية من مخدرى الهيروين، الآيس، عدد من الأقراص المخدرة - مبالغ مالية – 5 هواتف محمول.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام، كمية من مخدرى الآيس، الحشيش، طبنجة صوت، عدد من الطلقات، مبالغ مالية، 2 هاتف محمول. 

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، وضبط شخص له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول. 

الإدارة العامة الأمن الوطني الامن العام جرائم الإتجار المواد المخدرة مديريات الأمن

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