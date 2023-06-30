أول تعليق من الاتحاد الكرواتي على اتهام مودريتش ولوفرين بشهادة زور

أصدر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم اليوم، بيان بشأن اتهام ثنائي المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش وديان لوفرين بتهمة تزوير في 2017.

ووجهت منذ أيام اتهامات للوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، ومدافع ليفربول السابق ديان لوفرين مجددا في كرواتيا بالإدلاء بشهادة زور بشأن صفقات مالية أبرماها مع مدير دينامو زغرب السابق الذي صدرت بحقه أحكام في تهم الاختلاس والاحتيال الضريبي بملايين الدولارات.

وقال بيان الاتحاد الكرواتي: “يحترم الاتحاد الكرواتي لكرة القدم تمامًا استقلالية الهيئات القضائية، ونتوقع منهم أن يكونوا عادلين في تصرفاتهم تجاه جميع مواطني جمهورية كرواتيا، بغض النظر عن اسمهم الأول والأخير”.

وأضاف: “لا يستحق لوكا مودريتش وديان لوفرين معاملة خاصة من القضاء الكرواتي، باعتبارهما من الفائزين بالميداليات الفضية والبرونزية في بطولة كأس العالم لكرة القدم ولاعبين وقادة في الفريق الذي جعل كرة القدم الكرواتية والبلد مشهورًا”.

وأتم: "ومع ذلك، فهم يستحقون علاقة عادلة ومتساوية ومساواة بالقانون، لذلك يدعم الاتحاد الكرواتي لكرة القدم بشكل كامل لوكا مودريتش وديان لوفرين، وسنكون جاهزين لمساعدة اللاعبين الأسطوريين".