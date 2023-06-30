ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من الاتحاد الكرواتي على اتهام مودريتش ولوفرين بشهادة زور

مودريتش و لوفرين
مودريتش و لوفرين

أصدر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم اليوم، بيان بشأن اتهام ثنائي المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش وديان لوفرين بتهمة تزوير في 2017.

ووجهت منذ أيام اتهامات للوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، ومدافع ليفربول السابق ديان لوفرين مجددا في كرواتيا بالإدلاء بشهادة زور بشأن صفقات مالية أبرماها مع مدير دينامو زغرب السابق الذي صدرت بحقه أحكام في تهم الاختلاس والاحتيال الضريبي بملايين الدولارات.

وقال بيان الاتحاد الكرواتي: “يحترم الاتحاد الكرواتي لكرة القدم تمامًا استقلالية الهيئات القضائية، ونتوقع منهم أن يكونوا عادلين في تصرفاتهم تجاه جميع مواطني جمهورية كرواتيا، بغض النظر عن اسمهم الأول والأخير”.

وأضاف: “لا يستحق لوكا مودريتش وديان لوفرين معاملة خاصة من القضاء الكرواتي، باعتبارهما من الفائزين بالميداليات الفضية والبرونزية في بطولة كأس العالم لكرة القدم ولاعبين وقادة في الفريق الذي جعل كرة القدم الكرواتية والبلد مشهورًا”.

وأتم: "ومع ذلك، فهم يستحقون علاقة عادلة ومتساوية ومساواة بالقانون، لذلك يدعم الاتحاد الكرواتي لكرة القدم بشكل كامل لوكا مودريتش وديان لوفرين، وسنكون جاهزين لمساعدة اللاعبين الأسطوريين".

الاتحاد الكرواتي لوكا مودريتش مودريتش لوفرين تزوير

الأكثر قراءة

إصابة 8 في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

إنجازات 30 يونيو.. تعاقدات ومشروعات عالمية بـ"اقتصادية قناة السويس"

350 مليار جنيه مُخصصات لتنفيذ 23 ألف مشروع ضمن المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

القبض على شخص حاول ترويج 1.5 كيلو هيروين فى المطرية

إنجازات 30 يونيو.. 9 اتفاقيات عالمية لإنتاج الوقود الأخضر في مصر

السيدة انتصار السيسى: المصريون قدموا مشهدًا تاريخيًا عظيمًا فى حب الوطن وحمايته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

جسور الثقة والثقافة المؤسسية

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟