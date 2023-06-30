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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العاملين بالبناء": عمال مصر يقفون بجانب الدولة لاستكمال إنجازات 30 يونيو ومسيرة التنمية

عبد المنعم الجمل
عبد المنعم الجمل رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب

توجهت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة. 

وقالت النقابة في بيان لها، اليوم، 30 يونيو تلك الثورة التي نجح فيها أبناء الشعب المصري في مواجهة الأفكار الظلامية، ورفض حكم جماعة كادت أن تسقط بمصر في الهاوية، مشيرة إلى أن ما تحقق من تنمية كبيرة في العشر سنوات الأخيرة، في أعقاب 30 يونيو يؤكد نجاح ثورة الشعب المصري في تحقيق كافة أهدافها.

وأكد عبد المنعم الجمل، أنه بعد مضي 10 سنوات، نشاهد إنجازات عظيمة في كافة قطاعات الدولة وعلى مستوى الجمهورية، قائلا ويظل الفخر لعمال مصر أنهم أبطال المشروعات القومية الكبيرة التي شهدتها جميع المحافظات.

ولفت "الجمل"، إلى أن العمال كانوا في مقدمة الرافضين للجماعات الإرهابية، وحرصوا على المشاركة في الثورة العظيمة حتى تحقق لها النجاح.

وقال رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب:،ونحن نحتفل اليوم بذكرى الثورة فإن عمال مصر يقفون صفا واحدا خلف الدولة والقيادة السياسية من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، وتحقيق حلم الجمهورية الجديدة.

 

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