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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تنفيذ 289 حكما قضائيا وضبط 1722 مخالفة مرورية في 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

تمكن رجال الشرطة بقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة الماضية من توجيه عدد من الضربات الناجحة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (3) قضايا .

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (22) قضية .

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1722) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (289) حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (2) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط عدد (2) قضية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية توجيه حملة أمنية جهودها خلال 24 ساع أمن المنافذ

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