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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان".. 30 يونيو ثورة شعب

30 يونيو ثورة شعب
30 يونيو ثورة شعب

تواصل فضائية "الوثائقية" عرض سلسلة أفلام تحت عنوان "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، تستعرض خلالها الأحداث التي ألمت بمصر في الفترة الزمنية العصيبة التي سبقت ثورة 30 يونيو.

وقال الفيلم الوثائقى إن مصر كانت على موعد مع ثورة المصريين الذين طالبوا بعزل محمد مرسى وإسقاط حكم الإخوان، وخرجت مظاهرات في التحرير والميادين الرئيسية في عدد كبير من المحفظات، كما تركزت مظاهرات الإخوان في رابعة، وتابع العالم حشود المصريين ضد حكم الإخوان، وسقط شهداء من المصريين على يد المسلحين الإخوان في الإسكندرية.

وكان كشف الفيلم التسجيلي، آخر ساعات معدودة في يوم 29 يونيو، قبل انطلاق ثورة 30 يونيو، أن الشارع المصري كان على بعد خطوة واحدة من حرب أهلية شرسة، بعد العديد من الاشتباكات بين مناصري الجماعة الإرهابية، والمتظاهرين في محيط مقرات الجماعة والتي تعرض أغلبها للاحتراق في مختلف المحافظات.

 وكشفت سلسلة "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، أن حياة المصريين تحولت إلى جحيم وانعكست حالة الخوف والفزع في مختلف المجالات.

 

 

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