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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المجر ترفض خطط القمة الأوروبية لمنح أموال إضافية إلى أوكرانيا

رئيس الوزراء المجري،
رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان،

أعلنت المجر رفضها أي خطط في القمة الأوروبية لمنح أموال إضافية إلى أوكرانيا، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي سياق آخرـ أعرب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عن معارضته الاتفاق الأوروبي الجديد بشأن إعادة توزيع المهاجرين، موضحا أن الاتفاق يشجع على الهجرة غير النظامية.

ودعا رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، إلى الدفاع عن الحدود الخارجية لأوروبا، وقال "ننفق أكثر من ملياري يورو للدفاع عن منطقة شنجن من الهجرة غير الشرعية، ولا نحصل على سنتا واحدا من بروكسل، فلماذا يجب علينا الدفع إذا كنا لا نريد استضافة المهاجرين الذين سيعاد توزيعهم".

المجر أوكرانيا القمة الاوروبية الاتحاد الأوروبي عاجل

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