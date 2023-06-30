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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في ثالث أيام العيد بالإسكندرية.. إقبال المصيفين علي شواطئ العجمي

شواطئ الاسكندريه
شواطئ الاسكندريه

شهدت شواطئ منطقة العجمي غرب الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، توافد المواطنين في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك رغم صدور قرارات أمس من المسؤولين بالحذر أثناء نزول مياه البحر، لاحتفال المواطنين بالعيد والتوقعات بزيادة أعدادهم خلال الساعات القادمة وباقي أيام الإجازة.

 وتفقد المسؤولون الشواطئ  على طول القطاع الغربي، للتأكد من الأسعار المعلنة لكل شاطئ ومدى الالتزام بها والخدمات المقدمة على تذكرة دخول الشواطئ، والتأكيد على عدم دفع إكراميات أو فرضها على رواد الشواطئ.
و استقبلت الشواطئ رحلات اليوم الواحد التي تأتي من المحافظات المجاورة للاستمتاع، بإجازة العيد وقضاء يوم مع العائلة علي الشاطئ والمغادرة في نهاية اليوم.

كان قد شهد كورنيش الإسكندرية، إقبالا المواطنين المحتفلين في ثالث ايام عيد الاضحى المبارك، حيث تجمع عدد من الأسر  بمنطقتى محطة الرمل وبحري، وذلك للاستمتاع بأجواء العيد وانتشار الباعة الجائلين على كورنيش البحر وعربات الحنطور للتنزه وبالاضافة الي ألعاب الأطفال، بالإضافة انتشار رحلات التنزه داخل مياه البحر باستخدام مراكب للاستمتاع بالرحلات البحرية. 

كما شهدت منطقة قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية، إقبال المواطنين في ثاني أيام عيد الاضحى المبارك، للاستمتاع والتنزه ومشاهدة أهم معالم الإسكندرية على شاطئ البحر المتوسط في أجواء عائلية، بعد أن أعلن محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، أن القلعة قد أنهت استعدادها لاستقبال الزائرين في عيد الاضحى المبارك، حيث قامت القلعة تنسيق الحدائق داخل القلعة وقص النجيلة وتقليم الاشجار والنخيل والتي تمت بمعرفة ادارة الحدائق بمنطقة آثار الأسكندرية، وذلك في سبيل إظهار القلعة بالمظهر الحضاري اللائق.

شواطئ الاسكندريه
شواطئ الاسكندريه
شواطئ الاسكندريه
شواطئ الاسكندريه
شواطئ الاسكندريه
شواطئ الاسكندريه
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