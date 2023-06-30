6 يوليو.. افتتاح معرض "حركة وسكون" بمركز محمود مختار الثقافي

يستضيف مركز محمود مختار الثقافي، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضًا للفنان فريد محمود تحت عنوان "حركة وسكون"، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023، بقاعة إيزيس، على أن يستمر المعرض حتى يوم 16 من الشهر ذاته.

ومن المُقرر أن يستمر المعرض حتى يوم الأحد الموافق 16 يوليو 2023، ويفتتح يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساءً عدا يوم الجمعة، بمقر المركز في 5 ش التحرير بجوار نادي القاهرة الرياضي.

جدير بالذكر أن متحف مختار هو أول متحف لمثال مصرى وأنشئ تكريما وتخليدا لذكراه وتقديرا لفنه ونبوغه ويقع المتحف فى أجمل بقعة فى القاهرة وسط حدائق الجزيرة وداخل حديقة الحرية وفي مواجهة دار الأوبرا المصرية.

ويعتبر مختار هو المثال الأول فى العصر الحديث الذى عبر فى أعماله عن شخصية البلاد واعاد فن النحت ثانية فى ثوب جديد منذ أن توقف الفن المصرى بانتهاء العصر الفرعونى، ويحتوي المتحف على عدد 175 عملا من أعمال مختار المنفذة بمختلف الخامات، بالإضافة إلى أدواته الخاصة التي كان يستخدمها في النحت وكذلك وثائق وصور نادرة لمختار وأهم الجوائز والأوسمة العالمية التي حصل عليها. وتم إعادة افتتاح المتحف في شكل جديد بعد ترميمه وتطويره ليتوافق مع أحدث أنطمة العروض المتحفية.

D2CBC5B2-ED8B-4A25-B0E9-7E34F94FCAED