رفع 100 طن قمامة في كفر الزيات خلال 48 ساعة

قال عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، أنه تم رفع حوالى 100 طن قمامة خلال يومى العيد، عبر تنفيذ العديد من حملات النظافة بقرى مركز كفر الزيات.

وأكد رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، أن مجلس المدينة والوحدات المحلية يعملون طوال أيام العيد من الصباح الباكر وحتى آخر اليوم، مشيرا فى تصريحات لـ "الدستور" أنه تم تجميل كورنيش المدينة على أعلى مستوى ورفع المخلفات من نهر النيل.

وأضاف أن المواطنين يتفاعلون على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع كل عمل جديد يتم اضافته إلى المدينة.